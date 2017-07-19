Dati
            Energia: Orsini, per alti costi stiamo perdendo pezzo industria del Paese

            Servono mercato unico e Arera che vigili in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - "Se non abbassiamo il costo dell'energia perderemo un pezzo di industria del Paese, oggi lo stiamo vivendo con le grandi industrie che scelgono altri Paesi, e su questo credo che non ci sia piu' tempo, e qualcosa deve arrivare dall'Europa, perche' serve il mercato unico dell'Energia. E serve un'Arera che vigili su quello che sta succedendo in Italia". Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea annuale di Noi Moderati.

            Orsini ha, tra l'altro, proposto: "Abbiamo le idroelettriche al Nord, ci sono le concessioni nuove, una quota delle nuove concessioni date all'idroelettico, possiamo darla per un costo basso di energie alle imprese?". E ha inoltre fatto rilevare: "Non c'e' una misura unica.

            C'e' un sistema di misure per abbassare il costo dell'energia. Noi siamo aspettando il decreto per l'energia, speriamo che si faccia il prima possibile, stiamo spingendo tanto per questo, siamo consapevoli che comunque sara' un cerotto su una gamba di legno, perche' non riusciremo ad arrivare ai costi della Francia e della Spagna".

            Bof.

            (RADIOCOR) 29-11-25 17:52:03

              


