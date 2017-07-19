Energia: Orsini, per abbassare prezzo la cartolarizzazione oneri e' indispensabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Abbiamo fatto un set di misure perche' per poter abbassare l'energia non c'e' una misura unica e semplice e la cartolarizzazione e' indispensabile perche' oggi noi abbiamo 10 miliardi di oneri di sistema, spostare almeno 5 miliardi di oneri di sistema a 5-6 anni vuol dire provare in questi 5 anni a mettere a terra ulteriori rinnovabili per avere un mix energetico piu' forte e anche qui serve avere coraggio, serve farlo". Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parlando a margine dei lavori di Atreju.

vmg.

