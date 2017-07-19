Energia: Orsini, partire da riduzione costi per attrarre imprese sul territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Se vogliamo parlare di attrattivita', vogliamo attrarre e mantenere le imprese sul territorio uno dei costi industriali e' proprio quello dell'energia". Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, nel corso del suo intervento a Nuoro.

Quanto alle fonti di produzione dell'energia, ha aggiunto, "non e' che possiamo blindare territori, evitare di fare pale eoliche" e poi "lamentarci del fatto che non possiamo creare nuove attivita' produttive".

"Dobbiamo creare le condizioni abilitanti" per attrarre le imprese; "si parte dall'energia, da quello che serve" per creare impresa e lavoro. "I giovani e le famiglie stanno andando dove c'e' lavoro", ha spiegato.

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