Energia: Orsini, nucleare e' l'unica via, altrimenti andiamo in blackout

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il nucleare e' 'l'unica via di salvaguardia nazionale per il nostro sistema produttivo, ma anche familiare, perche' se oggi noi consumiamo 200 teravattore e piu' o meno nei prossimi 15 anni si raggiungera' i 400 teravattore, come facciamo? Togli il gas e noi andiamo in blackout'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea dell'Unione industriali di Napoli. 'Noi stiamo andando in blackout oggi con l'energia che abbiamo in alcune citta' del Nord per l'utilizzo dei condizionatori e ci attacchiamo alle auto elettriche e ci attacchiamo il potenziamento e ci attacchiamo i data center, cioe' qui serve fare cose vere', ha continuato Orsini, ribadendo che il nucleare 'l'unica via'. 'Non ci dobbiamo dire perche' quello e' brutto e cattivo' ma dobbiamo creare 'le condizioni perche' il brutto e cattivo - come qualcheduno lo definisce - sia il nostro paese a produrlo' e 'se noi vogliamo che il nucleare preda piede, serve sensibilizzare l'opinione pubblica, ma tutti in modo responsabile e la politica tutta unita sia verso quella via, perche' non ci puo' essere un distinguo politico su una necessita' di salvaguardia nazionale, perche' a quel punto diventa ideologia', ha proseguito Orsini, sottolineando che dire ancora no al nucleare 'sarebbe un'ulteriore scelta sbagliata'. Nel frattempo, visto che i tempi sono lunghi, 'serve il disaccoppiamento' e intervenire con altre misure per la riduzione del costo dell'energia.

