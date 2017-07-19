Energia: Orsini, decreto Energy Release puo' permettere risparmio fino a 30-35 Mwh
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Ci aspettiamo a breve un decreto sull'Energy Release che, per carita', e' un po' una toppa su una gamba di legno rispetto alle norme di alti Paesi, ma siamo convinti che ci garantisca un risparmio anche fino ai 30-35 euro a megawatt ora. Non sara' risolutivo ma e' qualcosa di sicuro".
Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante il suo intervento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est attualmente in corso a Padova.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Energy
|0,82
|-0,49
|17.35.02
|0,81
|0,832
|0,824