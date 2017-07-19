Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Orsini, decreto Energy Release puo' permettere risparmio fino a 30-35 Mwh

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Ci aspettiamo a breve un decreto sull'Energy Release che, per carita', e' un po' una toppa su una gamba di legno rispetto alle norme di alti Paesi, ma siamo convinti che ci garantisca un risparmio anche fino ai 30-35 euro a megawatt ora. Non sara' risolutivo ma e' qualcosa di sicuro".

            Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante il suo intervento all'assemblea generale di Confindustria Veneto Est attualmente in corso a Padova.

            Col-ric

            (RADIOCOR) 19-11-25 18:19:34 (0599) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Energy 0,82 -0,49 17.35.02 0,81 0,832 0,824


