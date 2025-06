Energia: Orsini, costi alti peso per imprese e famiglie, e' problema nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 giu - L'energia "non e' cara solo per le imprese, e' cara per le famiglie e credo che questo sia un problema nazionale oggi. Io credo che, con forza, dobbiamo spingere la scelta dei microreattori". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo allo Sky Tg24 Live In Milano, in corso nel capoluogo lombardo. "Quello che noi stiamo dicendo con forza e' che dobbiamo essere piu' competitivi, in un mondo che comunque ci obbliga a essere competitivi", ha detto Orsini, sottolineando che "Confindustria ha chiesto cose molto semplici", a partire dal disaccoppiamento del prezzo del costo del gas da quello dell'energia elettrica, e "mi fa molto piacere" l'apertura della presidente del Consiglio su questo fronte.

