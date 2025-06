Energia: Orsini, con conflitti prezzo rischia di salire ancora, Ue intervenga

Parlare ancora di guerra in 2025 e' aberrante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Il conflitto tra Israele e Iran puo' portare a un ulteriore aumento del prezzo dell'energia che le imprese non possono permettersi, per questo sarebbe importante un intervento dell'Ue. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo a un evento di Anie Confindustria. 'Quando parliamo ancora di guerra del 2025, e dietro le guerre ci sono le persone, io credo che sia una cosa aberrante, quindi speriamo che si riesca presto a far ragionare dei popoli che (le guerre) non hanno veramente senso', ha detto Orsini, che riguardo all'impatto dei conflitti sul 'lato economico', ha detto che 'purtroppo il costo dell'energia va ad aumentare, l'abbiamo visto in questi giorni, dobbiamo capire come evolvera', perche' se - la faccio semplice - se cominciano ad attaccare i pozzi dell'Iran, e' impensabile che l'energia rimanga al prezzo attuale'. E, ha continuato Orsini, 'gia' oggi noi abbiamo i nostri problemi, se vediamo incrementare un po' (il costo dell'energia) sara' un altro problema, quindi questo e' un tema che purtroppo si aggiunge al capitolo dei dazi e alla guerra in corso in l'Ucraina. Per noi diventa difficoltoso, quindi anche qui io credo che l'Europa possa fare di piu', nel senso di riuscire a dare certezza'.

