Energia: Orsini, bene dl bollette ma eliminare speculazioni sul prezzo del gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - 'Confindustria considera positivamente il decreto legge da 3 miliardi di euro per l'energia, ripartito in parti quasi uguali tra famiglie e imprese, riconoscendolo come un segno tangibile di attenzione ed equilibrio in un momento complicato per le difficolta' geopolitiche e le scarse disponibilita' finanziarie'. il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commenta cosi' in una nota il dl bollette e il ddl sul Nucleare varati oggi dal Consiglio dei Ministri. 'Sono provvedimenti che vanno nella giusta direzione - spiega il numero uno di viale dell'Astronomia - come testimoniano i segnali dati con la compensazione dei costi indiretti ETS e con la riduzione degli oneri di sistema, seppure a tempo.

Ma e' una politica - prosegue Orsini - che va rafforzata li' dove sono i problemi di sistema: bisogna risolvere a Bruxelles il nodo delle speculazioni sul prezzo del gas al TTF e introdurre misure strutturali in Italia. Insomma incidere su tutti i costi ingiustificati al paese, alle famiglie e alle imprese'.

Com-Cel

