Energia: nella power generation quasi 200 imprese con fatturato da 3,5 mld-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - La distribuzione territoriale delle imprese della power generation, prosegue lo studio, vede un forte baricentro nel Nord-Ovest, in particolare in Liguria e nella provincia di Genova, con una presenza significativa anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte.

Analizzandone l'impatto economico, ogni euro di valore aggiunto generato dalle imprese della filiera attiva 4,5 euro nell'economia nazionale e 6,4 posti di lavoro. L'intero comparto della power generation conta 18.500 addetti. Le esportazioni della filiera sono pari al 71,5% del fatturato complessivo del comparto.

Il settore, sottolinea ancora lo studio, rappresenta un fattore fondamentale per la sicurezza energetica e verso la decarbonizzazione grazie al ruolo della generazione termoelettrica flessibile, dell'idrogeno, delle turbine a gas di nuova generazione e degli Smr nucleari. La presenza in Italia di queste competenze, necessarie per trasformare diverse fonti energetiche in energia disponibile per famiglie e imprese, garantisce non solo un significativo impatto economico e occupazionale, ma anche indipendenza tecnologica e capacita' di proiezione sui mercati esteri.

Sim

(RADIOCOR) 26-06-25 19:27:49 (0603)ENE 5 NNNN