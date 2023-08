Energia: nasce Fondo nazionale reddito energetico, 200 mln per famiglie disagiate -2

A sud 80% risorse. Impianti potenza nominale tra 2 e 6 KW (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - Il Fondo reddito energetico, alla cui operativita' lavora il Gestore servizi energetici (Gse), e' di natura rotativa e mette a disposizione per le annualita' 2024-2025 complessivamente 200 milioni, per gran parte nel Mezzogiorno: sono destinatari dell'80% delle risorse Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo puo' essere incrementato con un versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province, ma anche organizzazioni pubbliche e realta' no-profit.

E' spiegato nell'articolato che gli impianti fotovoltaici al servizio di unita' residenziali nella disponibilita' di nuclei familiari in condizione di disagio economico debbano essere di potenza nominale non inferiore ai due kilowatt e non superiore ai sei, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Gli impianti, per i quali il decreto destina un contributo in conto capitale, devono essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale.

