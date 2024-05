Energia: nasce a Cuneo la prima Cer della galassia Confartigianato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mag - Nasce a Cuneo e si chiamera' Cer-a, come 'artigianato, la prima comunita' energetica che fa capo alla Confartigianato per la fornitura di energia fotovoltaica dedicata al tessuto imprenditoriale.

A promuoverla Confartigianato Imprese di Cuneo, la seconda in Italia per numero di imprese associate. Tra i fondatori Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service, Confartigianato Cuneo Donarti - Ente del Terzo Settore e l'Associazione FabLab Cuneo. La Cer sara' rivolta in primis alle Pmi, ma aperta all'adesione di privati cittadini ed enti pubblici. Con l'ambizione di 'estendersi in tutto il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, dove potremo costituire delle sotto-CER, ovvero delle configurazioni che faranno capo alla CER-a principale', ha annunciato Franco Roagna, nominato presidente della CER-a. 'Uno degli obiettivi e' la ridistribuzione sul territorio per contrastare la poverta' energetica. Cio' comporta che una parte importante dell'incentivo dovra' avere finalita' sociali nell'ambito dell'energia', ha spiegato.

