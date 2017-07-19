Energia: Musumeci, impegno Governo su tema, ma integralismo Ue non sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - Sul tema dell'energia "ci tengo a ribadire l'impegno del Governo, soprattutto in questa fase nella quale la transizione energetica nel trasporto marittimo pone inquietanti problemi, al di la' dei nobili propositi per i quali la Commissione Europea ha lavorato e continua a lavorare anche in queste settimane". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, intervenendo in videocollegamento al convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. "Noi abbiamo la necessita' di spiegare a Bruxelles, dove si decidono in parte le sorti della nostra economia blu, la necessita' di spiegare a Bruxelles che non tutti gli obiettivi sulla carta possono essere raggiunti e non tutti i desideri sono diritti", ha detto, facendo riferimento ai due provvedimenti "piu' importanti", l'Ets e il regolamento marittimo sul gas serra. "Quando sento parlare di carburanti alternativi, mi sorgono alcuni sospetti e quando sento parlare di ammoniaca e di idrogeno, chiedo se davvero possiamo affrontare questa nuova fase con approcci cosi' integralisti, perche' io che mi sento di essere un ambientalista, ma debbo dire che l'integralismo dell'ambientalista molte volte costringe a una valutazione non piu' sostenibile", ha detto il ministro. La sostenibilita', ha detto il ministro, "non puo' essere solo ambientale, ma deve essere anche sociale ed economica e non possiamo assolutamente pensare che la decarbonizzazione del trasporto possa essere portata avanti con un rigore e una intransigenza che non porta da nessuna parte".

Ars.

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