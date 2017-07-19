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            Energia: Monti (Edison), sostenere idroelettrico, servono 15 mld investimenti

            Sistema italiano interconnesso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - "Continuiamo a spingere sull'idroelettrico che e' l'unica via che puo' permettere di liberare degli investimenti consistenti nel breve termine". Cosi' l'amminsitartore delegato di Edison, Nicola Monti, a margine dell'evento "Futuro in corso". L'ad ha detto di sostenere gli investimenti nel settore, per cui "a livello di sistema abbiamo mappato 15 miliardi di investimenti che potrebbero essere fatti". La priorita' "deve essere data all'accelerazione degli investimenti piuttosto che a capire quali sono i vincoli normativi o burocratici piu' opportuni per farci fare le cose", ha spiegato commentando la sentenza della Corte Ue che ha escluso il diritto di prelazione sul project financing. Sulle compensazioni ai territori per gli impianti rinnovabili ha aggiunto che "il sistema italiano e' interconnesso. Dobbiamo ragionare come italiani, come paese, ognuno mette a disposizione le risorse naturali che ha, che sono l'acqua, il sole, il vento e purtroppo sono concentrate in alcune Regioni e non in altre". Oggi, ha concluso, "sono gia' previste delle forme di compensazione perche' si pagano le royalty ai Comuni sull'occupazione del suolo".

            liv.

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            (RADIOCOR) 18-06-26 13:26:27 (0351)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Edison R 1,956 -1,11 13.33.37 1,95 1,976 1,974


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