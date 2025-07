Energia: Moles, istituzioni sono strumento a supporto dei consumatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - 'La continua mutazione degli equilibri globali ha effetti sul settore energetico, influenzando direttamente i mercati, causando impennate significative nei prezzi di gas e petrolio. Cio' si ripercuote sulle famiglie e sulle imprese ed e' proprio qui' che il ruolo delle istituzioni e delle societa' pubbliche diventa indispensabile'. Cosi' Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, intervenendo a un convegno sull'energia in corso alla Camera dei Deputati. 'E' fondamentale potenziare gli strumenti a nostra disposizione per minimizzare l'impatto delle turbolenze geopolitiche. Nel caso di Acquirente Unico mi riferisco al rafforzamento delle modalita' di acquisto a lungo termine, inclusi i Ppa, che consentono di mantenere un prezzo fisso per periodi piu' ampi: sono una difesa concreta per le fasce piu' deboli e uno strumento di stabilizzazione del mercato, che le istituzioni devono promuovere e garantire, proprio per assicurare una prevedibilita' e una sicurezza che il libero mercato, da solo, non sempre e' in grado di offrire, specialmente in momenti di crisi', ha continuato Moles. 'Inoltre, dobbiamo supportare i consumatori anche fornendo loro gli strumenti per comprendere meglio le proprie scelte, dobbiamo promuovere azioni di comunicazione, come la campagna sulla fine della Maggior Tutela condotta da Acquirente Unico, e in generale potenziare l'informazione che deve essere semplice, chiara e trasparente, perche' un cittadino deve poter conoscere per scegliere al meglio', ha proseguito, concludendo che, 'in questo quadro, i soggetti pubblici del settore devono essere uno strumento a disposizione della politica energetica, applicando le decisioni del Governo in modo imparziale, professionale ed efficiente'.

