Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Energia: Merli (Erg), elettrificazione in Europa e' ferma da 10 anni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - 'Manca una elettrificazione dei consumi. L'elettrificazione in Europa e' ferma al 23% da oltre 10 anni' Lo ha affermato Paolo Merli, ceo di Erg, intervenendo all'Energy Summit 2025.

            'Siamo quelli che parlano di piu' ma l'elettrificazione cresce meno rispetto al resto del mondo. La commissione Ue in pompa magna ha detto che ha messo su tavolo 100 miliardi per l'elettrificazione dei consumi ma non e' sufficiente', ha aggiunto.

            Lab-

            (RADIOCOR) 01-10-25 12:59:03 (0340)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Erg 21,30 +1,43 13.46.41 20,80 21,36 20,80


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.