Energia: Merli (Erg), elettrificazione in Europa e' ferma da 10 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - 'Manca una elettrificazione dei consumi. L'elettrificazione in Europa e' ferma al 23% da oltre 10 anni' Lo ha affermato Paolo Merli, ceo di Erg, intervenendo all'Energy Summit 2025.

'Siamo quelli che parlano di piu' ma l'elettrificazione cresce meno rispetto al resto del mondo. La commissione Ue in pompa magna ha detto che ha messo su tavolo 100 miliardi per l'elettrificazione dei consumi ma non e' sufficiente', ha aggiunto.

