Energia: Meloni, siamo al riparo da shock su forniture ma non su tema costi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - "Noi oggi siamo al riparo dai grandi shock" energetici "per quello che riguarda il tema dell'approvvigionamento. Non siamo al riparo sul tema dei costi come stiamo vedendo in questi giorni".

Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr. Marra, puntata registrata negli scorsi giorni e disponibile oggi sul web.

"Se tu oggi vuoi avere una politica energetica che ti tiene al riparo da questi shock che si moltiplicano - ha aggiunto Meloni - devi diversificare il piu' possibile, diversificare la fonte, cioe' il tipo di energia e chi te la fornisce".

vmg.

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