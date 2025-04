Energia: Mazzoncini (A2A), per 2025 prevedo prezzi stabili per elettricita' e gas

'Non previsto ritorno gas russo in prossimi anni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 29 apr - 'Al netto dell'impatto delle politiche Usa, ad oggi i nostri scenari per il 2025 sono sostanzialmente flat con una energia a 110 euro al Megawattora di picco e il gas intorno a 35 euro'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, rispondendo a una domanda di un socio nel corso dell'assemblea. 'Non vediamo fenomeni che possano scendere ulteriormente nel 2026', ha aggiunto sottolineando che c'e' una 'stabilita' di approvvigionamenti energetici, non prevediamo un ritorno del gas russo nei prossimi anni e sono entrati a regime il Gnl di Snam che consentono un equilibrio tra domanda e offerta'.

