Energia: Mase pubblica regole operative FER X Transitorio, domani bando su sito Gse

Verso prima asta componenti principali non originari Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - "E' stato pubblicato, sul sito del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'aggiornamento delle regole operative del decreto FER X Transitorio, il provvedimento che sostiene la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitivita' di mercato: con l'approvazione, avvenuta per decreto direttoriale, puo' partire la prima asta 'Net zero industry act' (NZIA) che incentiva impianti solari fotovoltaici i cui componenti principali non siano originari della Cina". Ne da' notizia il Mase in una nota in cui spiega che "lo scopo e' contribuire a migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo l'accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie rinnovabili a zero emissioni nette, anche incrementandone la capacita' produttiva.

Per il Ministro Gilberto Pichetto, 'il provvedimento punta a rafforzare la filiera europea delle rinnovabili, tutelando sicurezza e sostenibilita' degli approvvigionamenti'.

'Vogliamo - aggiunge il Ministro - contribuire a un mercato piu' competitivo, che valorizzi la qualita' e l'innovazione per il futuro della transizione energetica e l'autonomia industriale europea'. Il bando per l'invio delle manifestazioni di interesse sara' pubblicato domani, giovedi' 4 settembre, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per avviare la procedura.

