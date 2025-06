Energia: Mase, Italia nominata a guida dell'iniziativa Cem Biofuture Platform

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - L'Italia e' stata nominata presidente dell'iniziativa multilaterale Clean Energy Ministerial (Cem) Biofuture Platform.

Istituita nel 2016 a Marrakech, durante la COP22, la Piattaforma Biofuture, spiega la nota del Mase, e' uno strumento fondamentale per sviluppare e promuovere la collaborazione multilaterale e il dibattito politico sull'utilizzo dei biocarburanti e delle soluzioni sostenibili con base biologica. Nel 2020, la Biofuture Platform si e' collegata al Clean Energy Ministerial (Cem), forum internazionale dedicato ai numerosi elementi della transizione verso l'energia pulita, ed e' stata rilanciata come 'Cem Biofuture Platform Initiative''.

"L'Italia - ha dichiarato il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin - desidera ringraziare l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) per il ruolo di facilitatore, e tutti i Paesi membri per aver sostenuto la candidatura dell'Italia alla presidenza dell'iniziativa della Piattaforma Cem Biofuture. Forte degli eccellenti mandati precedenti di Stati Uniti e Brasile, ci troviamo in un momento unico per promuovere politiche e iniziative che devono favorire ulteriormente l'uso di biocarburanti sostenibili come soluzione efficace e strategica in tutti i settori, compresi quelli difficili da abbattere e dei trasporti, anche quelli su strada, per affrontare le sfide globali settoriali e promuovere una transizione energetica sicura e sostenibile attraverso un approccio concreto e non ideologico".

La presidenza della Piattaforma Biofuture e' stata assegnata a David Chiaramonti, professore del Politecnico di Torino, che ha commentato: "Esprimiamo la nostra sincera gratitudine a Jim Spaeth per la sua guida durante la precedente presidenza statunitense. E' un onore per noi assumere questo ruolo: faremo del nostro meglio per proseguire il lavoro svolto dalle precedenti presidenze, Brasile e Stati Uniti, con l'obiettivo di promuovere l'impiego industriale sostenibile della biomassa, in collaborazione con i vicepresidenti provenienti da Brasile e Paesi Bassi".

Com-Sim

