Energia: Mascari (Lightsource bp), dl Aree idonee crea scompiglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - "Per quanto riguarda il quadro normativo del fotovoltaico c'e' la questione dell'approvazione del decreto Aree idonee. La situazione in Sardegna dove avevamo inizialmente investito non e' particolarmente rosea". Lo ha affermato Giovanni Mascari, ad di Lightsource bp , in una intervista rilasciata a Radiocor, secondo cui invece "ci sono esempi positivi come ad esempio quella della Lombardia e della Puglia che ci fanno ben sperare che altre regioni non seguiranno l'esempio poco virtuoso della Sardegna. Sicuramente quello su cui ci interroghiamo tutti e' come pensa il governo di rispettare i target che sono stati concordati con un sistema normativo che va a diverse velocita'. Il testo unico sulle rinnovabili mira sicuramente a semplificare e velocizzare iter autorizzativi ma il decreto aree idonee crea scompiglio. Noi continuiamo a guardare al mercato, non lo abbandoneremo ma sono sicuro che una mancanza di certezza normativa pone degli interrogativi".

Lab-

(RADIOCOR) 08-12-24 12:35:41 (0249)ENE,UTY 5 NNNN