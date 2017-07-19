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            Energia: Malandrino (Altea Green Power), sfida e' integrare rinnovabili in sistema energetico

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 set - 'La sifda oggi non e' quanto si produce di energie rinnovabili ma come integrarle nel sistema energetico. Siamo in una fase interessante e le rinnovabili sono in una fase matura; abbiamo superato la fase pioneristica'. Lo ha affermato Roberta Malandrino, head of Business Development Renewables di Altea Green Power. Parlando della societa', la manager ha spiegato che 'noi abbiamo sempre sviluppato le energie rinnovabili e abbiamo fatto un salto con la quotazione in Borsa nel 2024. Abbiamo iniziato a sviluppare progetti solari e batterie e allo stesso tempo anche batterie stand alone. La nostra pipeline di batterie stand alone e' di 5 Gigawatt e di solare di 700 Megawatt di cui 120 circa ibride. Stiamo anche studiando una nuova tecnologia che e' l'idrogeno verde a supporto delle industrie Studiamo nuovba tecnologia che e' idrogeno verde a support delle industra hard-to-abate. Il nostro futuro non e' una singola tecnologia ma l'integrazione di diverse tecnologie'.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 30-09-26 10:48:25 (0267)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Altea Green Power 5,97 -0,33 11.03.29 5,96 6,02 5,99


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