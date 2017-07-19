Energia: maggioranza riformula mozione, 'salta' impegno a rivedere 5% spese Nato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Nella mozione, presentata a prima firma dei capigruppo di maggioranza a Palazzo Madama, si impegna inoltre il Governo "a proseguire e rafforzare la strategia di diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico"; "a mantenere e potenziare gli interventi di contenimento del costo dell'energia per famiglie e imprese, con particolare attenzione alle fasce piu' vulnerabili e alle Pmi"; "a rafforzare la filiera industriale nazionale dell'energia, sostenendo la produzione domestica di componenti per rinnovabili, idrogeno, reti e tecnologie nucleari innovative, anche attraverso partenariati pubblico-privati ed inoltre a sviluppare un nuovo programma nazionale per l'efficienza energetica industriale"; "ad accelerare, in modo pragmatico e tecnologicamente neutrale, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, integrandole con il gas come fonte di transizione e con le nuove tecnologie per l'energia nucleare (Smr); infine "a candidare formalmente l'Italia come hub energetico mediterraneo per lo sviluppo integrato di gas, rinnovabili, idrogeno verde e materie prime critiche, rafforzando i partenariati con i Paesi del nord Africa e del Medio Oriente nel quadro del piano Mattei e del Global gateway".

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