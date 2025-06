Energia: Lombardia regina del fotovoltaico, ma Lazio cresce di piu' (Polimi)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - E' il Lazio nel 2024 a conquistare il primato per la crescita dell'energia da fonti solari, grazie a un balzo in avanti di quasi 1000 MW.

Ma e' la Lombardia, pur fermandosi a +767 MW, a restare la regione con la maggiore capacita' fotovoltaica complessiva installata in Italia. La mappa tracciata dal Renewable Energy Report 2025 dell'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano conferma il primato delle regioni del nord per installazioni, ma mostra un generale rallentamento rispetto al 2023: Veneto, Piemonte, ed Emilia-Romagna, infatti, continuano a fornire un contributo significativo, ma vedono un calo nelle nuove installazioni.

Il Veneto, in particolare, passa dai 680 MW del 2023 ai 483 MW del 2024; piu' contenute le riduzioni di Piemonte (-84 MW) ed Emilia-Romagna (-63 MW). Il Sud e le isole, al contrario, partite in ritardo, ora trascinano la crescita: aumenta la potenza da fotovoltaico in Sicilia (da 422 a 505 MW), Sardegna (da 204 a 324 MW), Campania (da 217 a 258 MW), Puglia (da 243 a 287 MW) e Molise (da 19 a 48 MW).

Anche guardando all'eolico, e' il sud a crescere: la Campania passa da 117 a 218 MW e si conferma fra i motori principali , cosi' come la Puglia (da 110 a 131 MW) e la Sicilia gia' su livelli elevati (da 148 a 166 MW), mentre la Calabria addirittura quadruplica la capacita' aggiuntiva, arrivando a 45 MW. Al contrario, al Nord emerge un sostanziale immobilismo: regioni come Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna non registrano alcuna nuova potenza installata; fa eccezione la Liguria, con +10 MW.Toscana e Marche aggiungono entrambe 1 MW, mantenendosi in linea con l'anno precedente, mentre Lazio e Abruzzo migliorano leggermente i dati del 2023 portandosi, rispettivamente, a 2 MW e 4 MW di nuove installazioni.

