Energia: Lippolis (Confindustria Brindisi), ci candidiamo a cluster gas e idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - 'Come Confindustria Brindisi vogliamo candidarci a diventare il cluster dell'energia e dell'idrogeno. Lo sviluppo del mercato e la produzione dell'idrogeno, avranno bisogno di infrastrutture e il modo piu' efficiente per svilupparle e' aggregare produzione e consumi a livello geografico, in una Hydrogen Valley". Lo ha detto il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis intervenendo all'Assemblea dell'associazione degli imprenditori di Brindisi. "Aggregando tutta la produzione e domanda potenziale nella stessa area geografica, si potranno ottimizzare le infrastrutture di trasporto, distribuzione e stoccaggio necessarie. E c'e' anche un altro vantaggio competitivo che puo' sfruttare questo territorio. Un vantaggio dato dalla presenza di imprese energetiche e di spazi retroportuali molto ampi, oltre che dalla previsione di importanti investimenti nell'eolico off-shore, nell'idrogeno e nei carburanti di transizione". Lippolis ha sottolineato come "'Brindisi e' diventata sempre piu' un hub strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese. La centrale a carbone di Brindisi sta contribuendo in questa difficile fase di transizione. Qui il gasdotto della Tap si allaccia alla rete adriatica di Snam. Una dorsale che diverra' sempre piu' importante. Lo testimonia il progetto di raddoppio della capacita' di trasporto di gas oggi, e di idrogeno domani. Gas e idrogeno che contribuiranno alla decarbonizzazione della Puglia e del Paese".

