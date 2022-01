Energia: Letta, subito intervento strutturale su parte fiscale del costo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - "Se lo compra insieme l'Europa riesce ad abbassare il costo del gas, se l'Italia e gli altri Paesi continueranno a farlo da soli non avranno potere contrattuale. Dobbiamo muoverci tutti congiuntamente, come fatto con i vaccini, o i costi per famiglie e imprese saranno insostenibili. Da subito pero' chiediamo al Governo un intervento strutturale sulla parte fiscale del costo dell'energia". Lo scrive sui social network il segretario del Pd, Enrico Letta, proprio nelle ore in cui il Governo sta limando un provvedimento contro il caro bollette, atteso oggi in Consiglio dei ministri. "C'e' stato - ricorda Letta - gia' un intervento da quasi quattro miliardi di euro per contenere il caro bollette per le imprese energivore e per le famiglie, ma il peso del fisco sulla bolletta energetica e' elevatissimo e se non lo tagliamo strutturalmente il costo del non intervento sara' maggiore perche' non ci sono segnali di una frenata degli aumenti e questo pesera' sempre di piu' sul costo dei prodotti".

