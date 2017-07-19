Energia: Letta, per ridurre costi soluzione vera e' riforma europea

"Nell'immediato sussidi e rilassare il patto di stabilita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Nell'immediato sussidi e rilassare il Patto di Stabilita' sulla questione dei costi energetici immediati, ma la questione fondamentale e' che accanto a questo bisogna fare la riforma energetica europea". Cosi' Enrico Letta parla a margine del forum Ambrosetti di Bormio, rilanciando i temi del cosiddetto Piano Letta per il mercato unico. Riforma, dice parlando con Radiocor, "facendo le interconnessioni, cioe' creare il grid europeo che e' l'unico modo, anche per noi italiani, di uscire dalla situazione che abbiamo di essere quelli che costano di piu'. Interconnessioni, grid europeo e, quindi, fare l'unione dell'energia".

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(RADIOCOR) 06-06-26 12:24:12 (0227) 5 NNNN