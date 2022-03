Energia: la transizione ecologica, il nodo delle Regioni-FOCUS-3

Centralizzazione, localizzazione e solidarieta' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - La transizione ecologica e' al centro sia del PNRR che dei fondi di coesione. Queste risorse interessano anche le aziende private che intendono investire nelle rinnovabili. Restano pero' dei nodi da sciogliere che hanno a che vedere sia con le procedure, che spesso sembrano in contrapposizione l'una con l'altra, che con degli aspetti culturali. All'interno del MITE oggi esistono due commissioni di Valutazione dell'Impatto Ambientale, di cui una dedicata completamente ai progetti del PNRR. Allo stesso tempo le Regioni lamentano l'accentramento delle procedure da parte dello Stato, e rivendicano maggiore autonomia nella decisione di dove collocare gli impianti. L'aspetto culturale ha invece a che vedere con il concetto di solidarieta' energetica. L'Italia abbonda di fonti rinnovabili, ma queste non sono equamente distribuite sul territorio nazionale. La mentalita' del 'non nel mio giardino' e' ancora troppo diffusa. L'obiettivo della solidarieta' energetica nazionale non puo' che essere raggiunto con un'opera di pianificazione territoriale di cui le regioni si facciano portatrici. Eppure, la maggior parte non si e' ancora dotata di un Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), le uniche che lo hanno fatto sono Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Piemonte. E secondo il MITE, i luoghi dove le fonti rinnovabili sono abbondanti non possono restare senza pianificazione.

Col-Flv

