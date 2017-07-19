Energia: Italia Solare, I sem in frenata (-33%) per fotovoltaico -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ago - I numeri di Italia Solare confermano l'andamento registrato a livello europeo, secondo quanto riportato dal rapporto semestrale di SolarPower Europe, che evidenzia un rallentamento dovuto in particolare al calo del segmento residenziale, a seguito dell'attenuarsi della crisi energetica e della progressiva fine dei relativi incentivi in mercati chiave come Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Paesi Bassi. Il mercato europeo del fotovoltaico utility scale si dimostra, invece, relativamente resiliente, trainato dalle aste pubbliche nei diversi Paesi europei che promuovono progetti flessibili, combinati con sistemi di accumulo o impianti eolici.
