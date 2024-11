Energia: in III trim spesa famiglie per elettricita' -22%, per gas -5% -2

Spesa media elettricita' a 510 euro, contro i 653 del 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - A livello regionale, il rapporto sottolinea "un calo particolarmente elevato del consumo medio in Lazio (-10%), dove si registra anche il calo maggiore della spesa annuale con -26%". I consumi medi diminuiscono anche in Basilicata e Molise (-7%), in Friuli-Venezia Giulia (-6%), in Sardegna, in Sicilia e in Valle D'Aosta (-5%), seguito da Basilicata e Molise, entrambe con un calo dei consumi del 7%. Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta si attestano con riduzioni del 5-6% nei consumi medi e del 23-24% nella spesa.

La spesa media annua per l'elettricita' si attesta a circa 510 euro per le famiglie italiane, contro i 653 euro del 2023.Anche sul fronte del gas, si rilevano risparmi consistenti in molte regioni. La Basilicata guida il calo con una riduzione della spesa del 10% e dei consumi del 10%, seguita da Valle d'Aosta (-8%) e Campania (-7%). La spesa media per il gas in Italia e' ora di 1.012 euro annui, in calo rispetto ai 1.064 euro del 2023.

