Energia: in Europa sempre meno giorni di termosifoni accesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 nov - La mappa dello Stivale delle regioni italiane registra il record a Bolzano (3960) e Trento (3114), con dati non dissimili dalle vicine regioni austriache. In linea con i dati francesi le regioni del nord: dalla Lombardia (2312) a Piemonte (2204) e Veneto (2003), mentre l'Emilia-Romagna guadagna qualche Grado-giorno di riscaldamento in meno (1904), che si traduce in un risparmio della bolletta.Se si guarda al sud, e alle regioni, i dati cambiano. Nel 2022, un edificio a Ovre Norrland (Svezia) ha richiesto il tasso record europeo di 6015 gradi giorno di riscaldamento all'anno, quasi 60 volte piu' riscaldamento dello stesso edificio nella regione spagnola delle Isole Canarie (dove e' stato registrato il numero piu' basso di gradi giorno di riscaldamento, pari a 103 all'anno).Numeri che nelle regioni meridionali italiane sono ben piu' alti: 970 in Sardegna, ben lontana dai 915 della spagnola Andalusia, 1079 in Sicilia, 1131 in Calabria, 1284 in Puglia.

Attualmente, circa il 35% degli edifici dell'UE ha piu' di 50 anni e quasi il 75% del patrimonio edilizio e' inefficiente dal punto di vista energetico. Ma se si guarda ben piu' indietro, all'inizio delle rilevazioni, il trend e' chiaro: in Europa i valori dei gradi giorno di riscaldamento (HDD) sono diminuiti del 19% tra il 1979 e il 2022 e la necessita' di usare energia per riscaldare e' in continua diminuzione.

Dopo il 1999, ad eccezione di quattro anni (2001, 2003, 2004 e 2010), i gradi giorno di riscaldamento sono stati sempre inferiori alla media degli ultimi 42 anni.

ami

