Energia: in Cdm accelerazione rinnovabili e piu' gas, 5 mld per caro-bollette

Nuova produzione a prezzi calmierati per gli energivori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - E' previsto domani mattina il nuovo Consiglio dei ministri chiamato a decidere le misure per contrastare il rincaro dei prezzi dell'energia con il forte impatto sulle bollette. Stanno continuando in queste ore gli incontri a livello tecnico e ministeriali per mettere a punto le misure. Secondo quanto riferiscono fonti di Governo a Radiocor si va verso una accelerazione per le fonti rinnovabili con misure volte a semplificare quanto piu' possibile le installazioni e gli impianti per privati e Pa: una sorta di 'liberalizzazione'.

Sul tavolo, poi, il capitolo gas con la priorita' di aumentare la produzione nazionale valorizzando i siti di estrazione gia' esistenti, in Sicilia e in Emilia Romagna, a Ravenna, mentre sembrano accantonati interventi in Alto Adriatico. Una maggiore quantita' di gas a disposizione da consegnare, poi, a prezzi calmierati, alle imprese energivore.

Accanto a queste misure, al ministero dell'Economia si valutano risorse per sostenere famiglie e imprese che dovrebbero aggirarsi sui 4,5-5 miliardi.

