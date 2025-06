Energia: il solare e' la locomotiva della transizione in Italia (Polimi)

Eolico cresce ma resta indietro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 1 giu - E' il fotovoltaico a confermarsi la 'locomotiva' dell'energia rinnovabile in Italia, con 5 GW da nuovi impianti nel 2024.

L'eolico, dopo la contrazione del 2023, torna a crescere con 612 MW di potenza installata, 125 MW in piu' (+26%) rispetto al 2023, ma resta ben lontano dai livelli del solare. A certificarlo il Renewable Energy Report 2025 dell'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano.

Gli impianti di energia solare, segnano, pero', un cambio di passo: cala il numero di nuovi impianti (281.981 nel 2024 contro 373.929), cresce la taglia media. Ad entrare a regime, dopo gli anni di boom del residenziale, sono gli impianti di tipo industriale o commerciale, che tendono a generare molta piu' energia: nel 2024 la maggior parte della potenza installata (2.584 MW, pari al 43%) proviene dalla fascia superiore ai 1.000 kW, che nel 2023 aveva contribuito solo con 1.157 MW (22%).

Anche guardando ai progetti futuri, in Italia il fotovoltaico copre il 74% della crescita attesa, mentre in Germania e Francia si assesta attorno al 60% e in Spagna al 55%. "In altre parole, per l'Italia la transizione energetica puntera' sempre di piu' sul solare, a differenza di altri partner europei in cui l'eolico continuera' a mantenere un ruolo proporzionalmente maggiore", rileva il report.

