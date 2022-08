Energia: il 5-8 settembre a Fiera Milano la 50esima edizione di Gastech Hydrogen

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ago - Si terra' dal 5 all'8 settembre presso la Fiera di Milano la 50esima edizione di Gastech Hydrogen, uno dei principali eventi industriali al mondo a sostegno del ruolo dell'idrogeno come soluzione a basse emissioni di carbonio nel futuro mix energetico globale. Gastech 2022, organizzata con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Lombardia e del Comune di Milano e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e dell'Agenzia Ice, in collaborazione con Assorisorse, vedra' la presenza di oltre 126 i relatori e oltre 40 aziende espositrici. Tra gli ospiti della manifestazione Air Products, Linde, Maire Tecnimont, Norton Rose Fulbright. "Siamo lieti di presentare Gastech Hydrogen quest'anno ospitata dalla Citta' di Milano - afferma Christopher Hudson, Presidente di Gastech -. Gli eventi globali hanno rinnovato l'interesse per il potenziale dell'idrogeno, non solo come tecnologia driver per la transizione energetica globale, ma anche per forniture energetiche resilienti a lungo termine. La conferenza Gastech Hydrogen offre una grande opportunita' per riunire tutti i piu' importanti attori dell'ecosistema dell'idrogeno in un momento unico di forte discussione nel settore". Eni, BakerHughes, Tellurian e Chevron sono co-host dell'evento.

Cop

(RADIOCOR) 23-08-22 14:34:30 (0333)ENE 5 NNNN