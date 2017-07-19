Energia: Guenzi (Siemens Italia), anche imprese possono contribuire a indipendenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 set - 'Dobbiamo abituarci e accettare il fatto che questa volatilita' dei costi energia legata all'instabilita' geopolitica e' diventata una sorta di normalita'. Per rafforzare l'indipendenza dell'Italia dal punto di vista energetico, anche per abbattere i costi, si puo' fare molto anche a livello di singola impresa'. Lo ha affermato Claudia Guenzi, head of Smart Infrastructure di Siemens Italia, all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24Ore. 'Questo non per governare il caos ma per trasformare quello che e' un puro costo in un fattore di competitivta' industriale. Ci sono 4 ingredienti: visibilita', flessibilita' sia lato generazione che consumo; automazione che significa avere un sistema per ottimizzare sia le fonti energetiche che la parte di carico e poi resilienza. Questi quattro ingredienti in qualche mdo possono essere messi a terra dal sistema industriale integrando le fonti energetiche con la tecnologia'.

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