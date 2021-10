Energia: Gse, 80% aumento costo da prezzo gas, accelerare passaggio a rinnovabili -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - Il Gse ha rimarcato inoltre che per la componente Asos "va ricordato che parte dei meccanismi di promozione delle fonti rinnovabili prevedono il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse che la colloca in borsa, realizzando un importante ricavo a beneficio della collettivita', in quanto tale ricavo va a sottrarsi ai costi per l'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili, determinando cosi' un minor fabbisogno economico. Nel corso del 2021, i ricavi generati dal Gse dalla vendita dell'energia ritirata sui mercati spot hanno beneficiato dell'incremento generalizzato dei prezzi, producendo un maggior ristoro atteso sulla componente Asos per circa 1,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente".

Per quanto riguarda il suo ruolo, il Gestore negli ultimi mesi ha sviluppato "nuovi strumenti di monitoraggio del fabbisogno da incentivazione delle Fer che ha messo a disposizione di Arera al fine di garantire un adeguato strumento di sensitivity rispetto a scenari differenziati dell'andamento del Pun". E' inoltre "pienamente disponibile" a rendere l'attivita' di produzione di scenari (fabbisogno di incentivazione, componenti tariffarie, proventi delle quote di CO2, analisi di sensitivita', etc) "sempre piu' assidua e sistematica, mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance e dei cittadini, anche attraverso strumenti di consultazione digitali che ne consentano una migliore fruizione".

nep

