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            Energia: gruppo Axpo, fermata per caldo la centrale nucleare svizzera di Beznau

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - La centrale nucleare svizzera di Beznau e' stata fermata questo pomeriggio per evitare un eccessivo riscaldamento delle acque del fiume utilizzate per il raffreddamento dei reattori, nel pieno dell'ondata di calore, ha annunciato il gruppo energetico Axpo.

            'La temperatura dell'Aare ha nuovamente raggiunto i 25 gradi centigradi ieri e oggi. Non si prevede alcun raffreddamento significativo nel breve termine. Di conseguenza, la centrale nucleare di Beznau ha temporaneamente fermato oggi i suoi due reattori. Attualmente sono entrambi spenti', ha dichiarato il gruppo sul proprio sito internet.

            La decisione e' stata presa per limitare l'impatto ambientale sul fiume, le cui acque vengono utilizzate per raffreddare gli impianti nucleari prima di essere reimmesse nell'ambiente. Temperature elevate dell'acqua possono infatti mettere sotto stress gli ecosistemi acquatici e imporre restrizioni operative agli impianti di produzione elettrica.

            La centrale di Beznau, situata nel cantone di Argovia, e' una delle piu' antiche centrali nucleari ancora in funzione al mondo. L'episodio evidenzia come le ondate di calore sempre piu' frequenti possano influenzare direttamente la produzione energetica, compresa quella nucleare.

            Lab-red.

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