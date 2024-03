Energia: Gis, da ritardi iter autorizzativi rischi danno erariale ingestibile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mar - Gli associati che hanno avviato questi progetti, si legge in una nota, hanno versato 28.328,31 euro per un impianto nel Lazio, del valore di 56.656.615,15 euro, e 30.887,37 euro per un impianto in Sardegna, dal valore di 61.774.740,42 euro. Non e' arrivata nessuna risposta del Mase nei tempi stabiliti e sono, quindi, partite le istanze per rimborsi rispettivamente di 15.443,68 euro e di 14.164,155. Cifre che, sommate, danno quasi 30mila euro. Ma e' solo la punta dell'iceberg, se si pensa alla mole dei procedimenti in ritardo al Mase.

Del resto, questa attesa non e' sorprendente: GIS sa per esperienza che, per ricevere una risposta, ci vogliono ben piu' dei 30 giorni previsti dalla conclusione della fase di consultazione e, chiunque sia familiare col settore, puo' confermarlo. Quello di cui non tutti sono a conoscenza e' il fatto che questo stallo non sta solo mettendo in standby la produzione di energia pulita. Sta anche diventando un problema per le casse dello Stato, che ne e' al tempo stesso responsabile. E' lecito supporre che molti operatori si attiveranno per chiedere il rimborso, se non l'hanno gia' fatto. E si parla potenzialmente di cifre di decine di milioni.

Secondo l'ultimo report dell'Osservatorio VIA di ANIE Rinnovabili della Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettriche di Confindustria, a giugno 2023 era arrivato a conclusione solo il 5,2% delle 1.372 procedure VIA depositate nei primi sei mesi dell'anno presso le commissioni VIA/VAS e VIA Pniec/Pnrr del Mase. Il problema riguarda molto da vicino il nostro settore perche' il 46,5% di queste richieste era relativa a impianti agrivoltaici e il 14,6% sistemi fotovoltaici. Un altro 32% riguardava l'eolico onshore, il 3,8% l'eolico offshore e il restante 3% idroelettrico da pompaggio.

L'articolo 25 del decreto sopra citato, al comma 2-ter, stabilisce che questo rimborso debba avvenire 'mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023'. Si tratta di un ammontare importante che potrebbe essere destinato a ben altri interventi superando lo stallo, afferma il gruppo.

