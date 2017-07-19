Energia: Giorgetti, con clausola Ue "percorso risanamento conti senza alterarlo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Le spese per la sicurezza energetica 'si collocheranno nel percorso di risanamento dei conti senza alterarlo' e saranno un 'pilastro della sicurezza nazionale'. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Sovranita' energetica e competitivita' dalle biomasse al nucleare di nuova generazione' in corso a Milano. Il ministro ha poi ricordato che il governo 'ha presentato la richiesta di attivazione della clausola di flessibilita' alla Commissione europea. Si tratta di un varco nella governance economica europea che l'Italia ha aperto spedendo la propria credibilita'. Si trattera' di investimenti, ma comunque di spesa aggiuntiva e per questo guarderemo con attenzione a ogni euro speso'. Secondo Giorgetti, gli interventi riguarderanno diversi ambiti: 'famiglia, imprese, settore pubblico, mobilita', produzione, accumuli e trasmissione' e 'dovranno mirare a garantire la nostra sovranita' non soltanto energetica ma anche tecnologica e ridurre la dipendenza estera'.

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