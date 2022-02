Energia: Gava, serve uno scostamento di bilancio di oltre 30 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - "Serve uno scostamento importante e adesso andremo nuovamente a richiederlo al presidente Draghi e al ministro Franco, serve uno scostamento importante perche' c'e' da dare un aiuto concreto. Dai dati che abbiamo sappiamo che servono qualcosa oltre i 30 miliardi per aiutare le imprese'. Lo dice Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione Ecologica, a 24 Mattino su Radio 24. "Tutta la maggioranza - ha aggiunto - e' d'accordo su questo scostamento di bilancio perche' le segnalazioni arrivano a tutti. In questi giorni c'e' un dibattito forte con il presidente Draghi e con il ministro Franco, noi come forze politiche dobbiamo dare un segnale e al Paese e alla imprese che rischiano di perdere competitivita'". Per il sottosegretario, "le estrazioni di gas nostrano possono essere rimodulate con un intervento che si fa subito ma per le estrazioni ci vorranno circa 18 mesi.

Sarebbe comunque un raddoppio da 4 miliardi e 4, che attualmente estraiamo, possiamo arrivare fino a 8 (miliardi di metri cubi ndr) e magari pensare con quella parte estratta in piu' a contratti a lungo termine dando a prezzi calmierati l'energia alle imprese".

