Energia: fonti P. Chigi, contributo extraprofitti va coordinato a livello Ue -2

Misura nazionale penalizzerebbe operatori di Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - A differenza della missiva che l'Italia indirizzo' al commissario Hoekstra il 3 aprile scorso insieme ad altri quattro Stati membri (tra cui la Germania) - e' la contestualizzazione offerta da Palazzo Chigi - la lettera inviata dall'Italia (insieme ad altri cinque Paesi dell'Unione europea) il 22 agosto e' un documento indirizzato alla presidenza di turno irlandese nell'ambito della filiera in sede Ecofin. "Si tratta percio' di un'iniziativa politica" pensata per aprire un confronto diretto e un dibattito tra i ministri delle Finanze dei Paesi membri. La Commissione "non e' dunque il destinatario di un'istanza formale di valutazione, ma la discussione attiene al dialogo politico sovranazionale tra Stati membri. E' poi indiscutibile che ciascuno Stato mantenga la facolta' di adottare interventi a carattere nazionale. Tuttavia, un'azione limitata al solo perimetro di un singolo Paese - e' l'avvertimento da parte del Governo - rischia di produrre evidenti asimmetrie di mercato. Se la misura venisse applicata esclusivamente a livello nazionale, si finirebbe per penalizzare l'operatore energetico di Stato (e le imprese nazionali del settore energetico che operano principalmente sul mercato interno), ponendole in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali che operano negli Stati membri limitrofi, privi di analoghi prelievi".

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