Energia: Fontana, accelerare per autonomia studiando tutte le opportunita'

Lavorare su tutti i fronti, da biomasse a nucleare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - 'Mai come in questo momento dobbiamo accelerare e insistere per raggiungere una vera autonomia energetica. Per farlo dobbiamo essere pragmatici e approfondire tutte le opportunita' che la scienza e la ricerca ci mettono a disposizione, senza preclusioni ideologiche'. Cosi' il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al convegno 'Sovranita' energetica e competitivita' - Dalle biomasse al nucleare di nuova generazione', promosso da Convegno Energia.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in videocollegamento da Roma, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori. 'Non esiste una sola soluzione - ha sottolineato Fontana - dobbiamo lavorare su tutte le fonti, migliorandone efficienza, sostenibilita' e capacita' produttiva. Credo nelle biomasse, nei biocarburanti, nel nucleare e nella geotermia. Occorre investire nella ricerca per rendere queste tecnologie sempre piu' efficienti e sostenibili'. Tornando al nucleare, il presidente ha sottolineato che 'come Regione Lombardia abbiamo dato la nostra disponibilita' a ospitare eventuali sperimentazioni sul nostro territorio'. 'In Lombardia - ha aggiunto - abbiamo le condizioni per approfondire questa materia: centri di ricerca, competenze e operatori che gia' lavorano con realta' italiane e internazionali per sviluppare tecnologie sempre piu' avanzate e utili alla produzione di energia'. Infine, il presidente ha rilanciato il ruolo della geotermia: 'E' una fonte nella quale credo molto e che forse e' stata messa un po' in secondo piano. Guardando alle esperienze internazionali vediamo citta' con interi quartieri riscaldati e alimentati attraverso la geotermia. Anche a Milano - ha concluso Fontana - ci sono edifici che gia' utilizzano questa tecnologia. Con maggiori studi e approfondimenti potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunita' per fornire energia, considerando anche le caratteristiche della Pianura Padana. Dobbiamo mettere insieme tutte le possibilita' che abbiamo a disposizione: e' questa la strada per costruire una vera autonomia energetica'.

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