Energia: fondazione Nest, a studio ammoniaca come vettore a impatto zero

In primis trasporto navale, 200 mln tonnellate/anno al 2050 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Utilizzare l'ammoniaca come vettore energetico a emissioni zero per decarbonizzare in primis il trasporto navale e su strada e l'industria hard-to-abate (come quella dell'acciaio, del vetro, della ceramica e del cemento), con un obiettivo ambizioso: entro il 2050 alimentare il traffico navale con circa 200 milioni di tonnellate annue. Di questo il mondo accademico, della ricerca e delle imprese in Italia, ha discusso durante il secondo 'Italian Workshop on Ammonia Energy', sponsorizzato da Fondazione Nest e dalla sezione italiana del Combustion Institute, che si e' tenuto al Politecnico di Bari con l'organizzazione di PoliBa, Universita' di Perugia, Universita' di Pisa, Universita' di Roma La Sapienza e Universita' di Firenze, coordinati dall'Istituto Stems di Napoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

