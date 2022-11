Energia: Fitto, cautela su uso fondi coesione e politica agricola

Per ora no indicazioni su richieste precise a commissaria Ferreira (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 9 nov - Il ministro degli affari europei Raffaele Fitto non ha voluto pronunciarsi sulle precise richieste che il governo sottoporra' alla Commissione sull'uso dei fondi per la coesione 2014-2020 e se intende riconsiderare l'accordo sulla spesa nel quadro del bilancio 2021-2027. 'Sono temi che affrontero' nel pomeriggio con la commissaria Ferreira, la nostra scelta e' sempre quella di avere un confronto preventivo e quando avremo gli elementi ne potremo parlare', ha indicato ai giornalisti. Quanto alle soluzioni per il finanziamento dell'emergenza energetica e alla questione dell'attuazione del Pnrr, Fitto ha detto che 'il piano nazionale e' stato programmato prima dello scoppio della guerra e presenta due elementi: e' stato evidenziato il problema del costo delle materie prime, importante per un paese come l'Italia che prevede una spese di 120 miliardi in opere pubbliche, e c'e' la possibilita' per alcuni paesi di poter accedere alla quota residua dei prestiti, cosa che non puo' fare l'Italia che usa tutti i 122 miliardi disponibili'.

Certo, 'ci sono 2,5 miliardi provenienti dal sistema Ets e ci sono le quote della coesione e della politica agricola, ma su questo sarei piu' cauto, quindi usare REPowerEu affiancandolo al Pnrr' puo' essere una soluzione. REPowerEu e' lo strumento europeo per finanziare l'uscita dalla dipendenza dalle importazioni di fossili dalla Russia.

Aps

(RADIOCOR) 09-11-22 15:59:05 (0539)EURO 5 NNNN