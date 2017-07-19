Energia: firmato Dpcm Mase-Mimit-Mit per il superamento del carbone in Sardegna

'Passaggio cruciale per decarbonizzazione Isola' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - E' stato firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che individua le opere e le infrastrutture prioritarie per il superamento del carbone in Sardegna. Si tratta, spiega un comunicato congiunto dei ministeri interessati, "di un passaggio cruciale nel percorso di decarbonizzazione dell'isola", in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec). Il decreto prevede una serie di interventi strategici, dichiarati di pubblica utilita' e di carattere urgente, per lo sviluppo di nuova capacita' di produzione da fonti rinnovabili e per l'installazione di sistemi di accumulo energetico. Viene inoltre potenziato il sistema delle interconnessioni elettriche, sia con la penisola sia con la Sicilia, insieme al rafforzamento della rete di trasmissione all'interno dell'isola. Per quanto riguarda il gas, viene introdotto un collegamento virtuale che garantira' la sicurezza degli approvvigionamenti grazie all'utilizzo di terminali di rigassificazione, Unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) e reti locali, assicurando al contempo un'equita' tariffaria a livello nazionale a tutela dei consumatori sardi.

com-vmg

