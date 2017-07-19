Energia: Facile.it, aumenti fino al 40% delle bollette in autunno e inverno

Spesa settembre-dicembre piu' alta di 270 euro da un anno fa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Oltre al caro carburante presto gli italiani dovranno fare i conti con il caro energia: secondo l'analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in piu' rispetto allo scorso anno. Una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, quindi, nei prossimi 4 mesi spendera' tra luce e gas 982 euro, vale a dire 270 euro in piu' rispetto allo scorso anno.

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 una famiglia tipo con contratto di fornitura indicizzato nel mercato libero spendera' per l'energia elettrica 273 euro (+27% rispetto allo scorso anno), mentre per il gas la bolletta arrivera' a 709 euro, in aumento del 43% su base annua.

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