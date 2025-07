Energia: E&S PoliMi, Italia quinta in Ue per efficienza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - In questo scenario, l'interesse verso l'efficienza energetica in Italia e' diffuso, ma frammentato, sottolinea l'Energy Efficiency Report 2025. Da un'indagine Doxa emerge che l'85% dei proprietari di case ha effettuato almeno un intervento negli ultimi cinque anni, prediligendo soluzioni semplici come i sistemi di illuminazione efficienti o smart, gli elettrodomestici intelligenti e le caldaie a condensazione.

Tecnologie piu' complesse come il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e la microcogenerazione hanno ancora una diffusione molto piu' limitata. Sul fronte delle imprese,per il 70% hanno investito in tecnologie hardware, efficientamento dell'illuminazione e autoproduzione di energia, per lo piu' da fotovoltaico, mentre restano meno esplorate le tecnologie ad alto investimento iniziale o di gestione piu' complessa.

In proporzione, chi ha speso di piu' sono state le imprese piccole (+22,5%) e medie (+21,5%), che singolarmente hanno investito il doppio delle grandi.

Per i prossimi 5 anni, l'interesse punta ancora verso il fotovoltaico, sistemi di accumulo, illuminazione efficiente, pompe di calore e software di gestione energetica. Tra gli ostacoli spiccano i tempi lunghi di ritorno degli investimenti e l'incertezza normativa.

ami

(RADIOCOR) 06-07-25 14:15:43 (0322)ENE 5 NNNN