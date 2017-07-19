Energia: E&S Polimi, in Italia 876 cer, cresciute di 19 volte in un anno

Ma resta lontano obiettivo 5gw (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Le Comunita' Energetiche Rinnovabili in Italia salgono a 876, 19 volte quelle mappate nel 2024, che erano 46. L'Electricity Market Report25 -Energy&Strategy School of Management Politecnico Milano aggiorna il conto, ma il target fissato per raggiungere gli obbiettivi prefissati dal Pniec resta lontano. Piu' equilibrata, invece, la distribuzione rispetto al 2024, quando circa il 43% delle configurazioni attive era concentrato tra Lombardia e Piemonte: a maggio 2025 queste due regioni, che comunque contano rispettivamente 141 e 114 unita', rappresentano il 29% del totale, seguite da Sicilia (104), Veneto (87), Trentino Alto-Adige (59), Emilia-Romagna (55), Puglia e Campania (37), Toscana (35). In rapporto alla popolazione si conta una media di circa 15 configurazioni di autoconsumo diffuso attive per milione di abitanti, con picchi in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, mentre tra le piu' popolose si distinguono Piemonte e Sicilia.

Nonostante l'impennata del numero di iniziative, e', pero', solo di 83mw la potenza complessivamente coperta da configurazioni incentivabili con la tariffa premio sull'energia condivisa, lontanissima dai 5gw prefissati. 'Una proroga della scadenza del 31 dicembre 2027 per l'accesso alla tariffa incentivante consentirebbe tempi piu' lunghi per costituire delle cacer e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti FER, nonche' il potenziamento degli strumenti informativi per spiegarne il funzionamento a cittadini, pmi e pa, ridurrebbe le tempistiche', spiega Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S e responsabile dello studio.

