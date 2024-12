Energia: EnergyUp, atteso aumento costi gas fino al 27% in 2024/2025 -2

A causa delle dinamiche approvigionamento e geopolitica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Le cause di questi possibili aumenti sono da riscontrarsi nelle attuali dinamiche di approvvigionamento e nei fattori geopolitici: la riduzione delle forniture di gas russo ha spinto l'Europa a diversificare le fonti di rifornimento, aumentando cosi' la competizione globale sul Gas Naturale Liquefatto di cui gli Stati Uniti sono oggi il principale esportatore mondiale.

Tuttavia, questi approvvigionamenti devono concorrere con le crescenti richieste dell'Asia che offre prezzi competitivi per accaparrarsi le stesse forniture rendendo, cosi', i mercati energetici instabili e soggetti a rapide variazioni di prezzo. La situazione e' resa ancora piu' complessa dall'ingresso del Canada che sta rapidamente emergendo come nuovo player nel settore del Gnl soprattutto verso l'Asia, grazie a costi di trasporto competitivi. Cambiamenti che aggiungono pressione sull'approvvigionamento europeo e rendono le bollette dei condomi'ni italiani piu' suscettibili alle fluttuazioni di prezzo. "Le incertezze che caratterizzano oggi i mercati energetici non si limitano ai soli costi. Siamo di fronte a una situazione globale in cui ogni evento, dai conflitti geopolitici ai fattori climatici, puo' influenzare il costo delle forniture e, di conseguenza, le spese per i condomi'ni italiani', afferma in una nota Francesco Paini Cofondatore di VeryFastPeople.

