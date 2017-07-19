Energia: Enea testa accumuli a basso costo per stoccare elettricita' e calore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - 'Il nostro prototipo di accumulo elettro-termico e' un sistema ibrido che puo' essere alimentato sia da energia elettrica, come quella prodotta in eccesso da eolico e fotovoltaico, sia da calore generato da tecnologie energetiche rinnovabili e/o recuperato dai processi industriali, ed e' in grado di stoccare energia termica a una temperatura fino a 350-400C', spiega uno degli autori dello studio, Raffale Liberatore, ricercatore del laboratorio Enea Energia e accumulo termico, afferente al Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.

Il prototipo Enea di accumulo termico consiste in un blocco di calcestruzzo di nuova concezione con aggiunta di fibre metalliche e polimeriche provenienti da scarti industriali e di sali solari, il cui scopo principale e' di aumentare la densita' energetica immagazzinata. All'interno del sistema e' poi presente un tubo di acciaio inox che funziona come una resistenza elettrica: quando e' attraversato dall'elettricita', si riscalda velocemente generando calore (per effetto Joule, lo stesso principio con cui funzionano le stufe elettriche).

'Un confronto sperimentale- prosegue il ricercatore - ha dimostrato che il riscaldamento elettrico, nell'attuale configurazione del dispositivo, e' piu' rapido del riscaldamento termico; inoltre, prove cicliche di carica e scarica ne hanno mostrato la perfetta replicabilita'', aggiunge Liberatore. 'Il sistema di accumulo elettro-termico messo a punto per i test di laboratorio e' ancora di piccole dimensioni[3], ma potranno essere facilmente realizzati moduli di dimensioni e capacita' superiori, anche scalabili', conclude.

