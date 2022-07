Energia: Enea, al via progettazione Demo, prima centrale elettrica a fusione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - L'annuncio di DEMO - viene sottolineato nella nota diffusa da Enea - arriva dopo il risultato record ottenuto da EUROfusion presso l'impianto europeo JET (Joint European Torus) a Culham (Regno Unito), che ha prodotto 59 megajoule di energia totale da fusione utilizzando lo stesso mix di combustibili di deuterio-trizio (plasma) che sara' impiegato in Iter, in Demo e nelle future centrali elettriche a fusione. Il record e' stato possibile creando e sostenendo plasmi stabili in grado di generare elevati valori di potenza di fusione, circa 11 MW, per 5 secondi, a fronte di circa 33 MW di potenza di riscaldamento immessa dall'esterno.

Il Consorzio EUROfusion coordina le attivita' di ricerca europee nel campo dell'energia da fusione in linea con la roadmap Ue. La sua rete comprende circa 4.800 scienziati provenienti da istituzioni di 29 Stati (26 membri Ue, Svizzera, Regno Unito e Ucraina).

EUROfusion puo' contare su un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025 (Second Grant), che comprende un contributo Euratom di oltre 550 milioni di euro.

L'Italia, secondo partner piu' importante del Consorzio dopo la Germania, ricevera' il 16% del contributo europeo, pari a circa 90 milioni di euro.

